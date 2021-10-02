Trabzonspor, Kayserispor'u 2-1 yendi

02 Ekim 2021 Cumartesi, 18:17

Süper Lig'in Konyaspor ile birlikte yenilgisiz iki ekibinden biri olan Trabzonspor, 8. haftada konuk olduğu Kayserispor'u 2-1 yendi.

Bordo Mavililer'i taşıyan isim Anastasios Bakasetas oldu. Yunan forvet önce 12. dakikada yaklaşık 30 metreden harika bir vuruşla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Karadeniz ekibi maçta önemli fırsatlardan yararlanamazken; 41. dakikada Emrah Başsan skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu skorla sona ererken; 57. dakikada Uğur Demirok'un altıpas üzerinde topa elle müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Üç dakika sonra beyaz noktaya giden Bakasetas, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Son dakikalarda Kayserispor gol için bastırmasına karşın başka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Üst üste 22. maçında da deplasmanda yenilmeyen Trabzonspor, rekorunu geliştirdi. Bordo Mavililer, bu galibiyetle puanını 18 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Bu sezon üçüncü kez puan kaybeden Kayserispor ise 11 puanda kaldı.