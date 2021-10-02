Kayserisporlu taraftar Bakasetas'ın üzerine yürüdü
Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'un Trabzonspor'u konuk ettiği maçta ilginç bir an yaşandı. Kayserisporlu bir taraftar, Bakasetas'ın üzerine yürüdü.
Süper Lig'in 8. haftasında oynana Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçının 44. dakikasında ilginç bir olay yaşandı.
Maçın ilk yarısında sahaya giren Kayserisporlu bir taraftar, Bakasetas'ın üzerine yürüdü.
Sahaya giren taraftarı, güvenlik güçleri stattan zorla çıkardı.
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