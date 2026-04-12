Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı: İşte puan durumu ve kalan maçlar...

12.04.2026 22:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Süper Lig'in kalan 5 haftasında ise zirvedeki dört kulübün kalan maçları ve puan durumu dikkat çekti.

Süper Lig'de 29. hafta maçında Galatasaray ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. Galatasaray liderliğini sürdürse de puan farkı azaldı. 

Zirvedeki takımların kalan maçları ve puanları şu şekilde:

GALATASARAY (68)

Gençlerbirliği (D)

Fenerbahçe

Samsunspor D)

Antalyaspor

Kasımpaşa (D)

FENERBAHÇE (66)

Rizespor

Galatasaray (D)

Başakşehir

Konyaspor (D)

Eyüpspor

TRABZONSPOR (64)

Başakşehir

Konyaspor (D)

Göztepe

Beşiktaş (D)

Gençlerbirliği

BEŞİKTAŞ (55)

Samsunspor (D)

Karagümrük

Gaziantep FK (D)

Trabzonspor

Rizespor (D)

İlgili Konular: #süper lig #şampiyonluk #Puan durumu

