Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı: İşte puan durumu ve kalan maçlar...

Süper Lig'de 29. hafta maçında Galatasaray ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. Galatasaray liderliğini sürdürse de puan farkı azaldı.
Zirvedeki takımların kalan maçları ve puanları şu şekilde:
GALATASARAY (68)
Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe
Samsunspor D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
FENERBAHÇE (66)
Rizespor
Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor
TRABZONSPOR (64)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği
BEŞİKTAŞ (55)
Samsunspor (D)
Karagümrük
Gaziantep FK (D)
Trabzonspor
Rizespor (D)