İsmail Kartal: 'Altyapıya çok önem veriyoruz'

19 Nisan 2022 Salı, 19:50

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Shakhtar Donetsk karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

1-0 kazanılan özel maç sonrası konuşan Kartal, "Fenerbahçe Futbol Kulübü olarak, böyle bir dostluk maçında, camia olarak, kulüp olarak, kendi camiamız olarak üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini söyledi başkanımızla konuştuğumuzda. Biz de bunu seve seve kabul ettik. Bugün maçla ilgili çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Dostça, centilmence bir maç oldu. Oynamayan, az süre alan oyunculara şans verdik. Genç futbolculara süre verdik. Durumlarını değerlendirdik. Bundan sonraki kalan maçlarla ilgili onların fiziksel ve mental anlamdaki pozisyonlarını, performanslarını görerek değerlendirmek bizim için güzel oldu" dedi.

"DÜNYA BARIŞ İÇİNDE OLSUN"

Genç futbolcuların performansı sorulan deneyimli teknik direktör, "Sonuçta, 1-0 kazandık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Shakhtar takımını da bundan sonraki futbol hayatlarında, kulübün kariyer ve gelecek planlaması anlamında inşallah her şey onların gönlüne göre olur. Bir an önce bir barış sağlanır. Dünya barış içinde olsun. Herkes dostluk içerisinde, birbirine saygı duyarak bütün kültürler ve insanlık huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürsün. Bu savaş bir an önce durur inşallah" diye konuştu.

"ALTYAPIYA ÖNEM VERİYORUZ"

"Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak barışın yanındayım. İnşallah savaş bir an önce son bulur ve insanlar mutlu olur diye düşünüyorum" sözlerini kullanan İsmail Kartal, son olarak, "Son dönemde biz Fenerbahçe olarak, altyapıya çok önem veriyoruz. Son Arda çıktı, bugün Çağtay oynadı. Şimdi İsak geldi, daha 15-16 yaşında. Önlerinde çok zaman var. Her şey birdenbire olmuyor, olmaması gerekiyor. Sindire sindire, öğrenecekleri, gelişecekleri çok mesafe var. A Takım'a geldiler, bizimle antrenman yapıyorlar. Biz göreve geldiğimizden bu yana 25-26 oyuncuyu altyapıdan A Takım'a aldık. Her hafta dönüşümlü olarak antrenmanlara çıkartıyoruz. Hangi oyuncunun ne kadar potansiyeli var, biz bu oyuncuları nasıl A Takım'a monte ederiz diye bunların planlamasını yapıyoruz. İyi bir yoldayız" ifadelerini kullandı.