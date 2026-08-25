İsmail Kartal'dan Lyon maçı öncesi TFF'ye tepki: 'Kabul edilmedi, mağdur olduk'

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Lyon'a konuk olacak. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "İki takım da kazarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Biz de bu bilinçle buraya geldik. Yarınki 90 dakika, belki de 120 dakika kolay olmayacak. Son zamanlarda Fenerbahçe'nin Avrupa'da bir yükselişi var. Biz de bunu Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz.”

"BİRİLKTE OYNAYIN VE CESUR OLUN DEDİM" "Oyunculara "Birlikte oynayın ve cesur olun" dedim. 18 yıldır hasretimizi anlattım, ülke puanı için de kritik olduğunu söyledim. Konsantreyiz, rakip takım taraftarları önünde oynamaya oyuncularım ve ben de alışığız."

"İKİ TAKIM İÇİN DE KOLAY OLMAYACAK" "Kaliteli ve güçlü oyunculardan kuruluyuz. Rakibin yaş ortalaması 23, biz de çok tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. İki takım için de kolay olmayacak. İlk maç fazladan iki pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve camiamızı, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz."

"TFF KABUL ETMEDİ, MAĞDUR OLDUK" "Gençlerbirliği maçından 2.5 gün sonra Lyon maçına çıktık. Lyon ise 7 gün sonra bizim maçımıza çıktı. Lyon, yarınki maça da daha dinlenerek çıkacak. Dünyanın her yerinde olabilir. Biz kulüp olarak maçın Gençlerbirliği maçının ertelenmesini istedik ama kabul edilmedi. Kulüp olarak mağdur olduk. Ancak biz artık bunlara bakmıyoruz. Önümüze bakacağız. Maça konsantreyiz. Yarın turu geçmek istiyoruz."