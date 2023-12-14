İsmail Kartal hedefini açıkladı: 'Kupayı kazanmak istiyoruz'

Yayınlanma: 14.12.2023 - 23:42

Güncelleme: 14.12.2023 - 23:42

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Spartak Trnava karşısında alınan 4-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

İsmail Kartal, "Bugünkü maçı kazandığımızda her türlü gruptan çıkacağımızı biliyorduk. Hep lider çıkmak istiyoruz dedik. Bugün ideal 11'e yakın 11'le çıktık. Oyunu domine ettik ve 4-0 kazandık. Daha farklı da kazanabilirdik. Gruptan lider olarak çıkmasını bildik. Onun için mutluyuz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir destek verdiler bize" dedi.

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Avrupa'daki hedefleri sorulan deneyimli teknik adam, "Gidebildiğimiz yere kadar gitmek diye bir sloganımız vardı. Şimdi son 16'ya kaldık. Burada final oynamak. Hatta kupayı bile kazanmak istiyoruz" cevabını verdi.

"FERDİ'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Ferdi Kadıoğlu'nun performansı sorulan İsmail Kartal, "Ferdi bu akşam da çok güzel bir performans ortaya koydu. Sürekli kendini geliştiriyor, gelişim içerisinde. Kendisinin bu gelişimi, kendisine ve takıma faydalı oluyor. Onu da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"SAKATLIK DURUMU YOK"

Spartak Trnava maçında ilk yarıda sakatlık yaşayan ancak ikinci yarıda kenara gelen Osayi Samuel'in durumu sorulan Kartal, "Herhangi bir sakatlık durumu yok. Riske etmemek için öyle bir değişiklik yaptık" sözlerini sarf etti.