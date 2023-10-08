İsmail Kartal: 'Her şey planladığımız gibi'

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 21:43
İsmail Kartal: 'Her şey planladığımız gibi'
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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. 

Sarı lacivertliler, mücadeleyi 2-0 kazandı. Galibiyet golleri 6. dakikada Edin Dzeko ve 45+3. dakikada Dusan Tadic'ten geldi.

16 MAÇ 16 GALİBİYET 

Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 16 resmi maçı da kazandı.

"HER ŞEY PLANLADIĞIMIZ GİBİ" 

Galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendiren İsmail Kartal, "Her şey planladığımız gibi. Kasımpaşa da iyi bir takım. Yaptığımız antrenmanlarda neler yapacağımızı konuştuk. 2-0 galip geldik, rakibe pozisyon vermedik. 3 puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ederim. Takım savunmasını iyi buluyorum. Futbolda sadece hücum yoktur, defans da yoktur. Oyunun iki bölümünü de beraber yapıyoruz. Türk oyuncu elimizde az. Milli aradan sonra Emre ve Cengiz'in dönmesi bizim için iyi olacak" dedi.



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