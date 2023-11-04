İsmail Kartal mağlubiyeti değerlendirdi: 'Beklemediğimiz goller yedik'

Yayınlanma: 04.11.2023 - 22:18

Güncelleme: 04.11.2023 - 22:18

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'a 3-2 kaybetti. Sarı lacivertliler bu sezon 19 maç sonra ilk kez kaybetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal mağlubiyeti değerlendirdi.

"Maça iyi başladık, hemen oyunun başında baskılı oynadık. İlk yarı bir kere kalemize geldiler ve o top gol oldu. İlk yarı rakip ceza alnında 22 kez topla buluştuk. İkinci yarı beklemediğimiz şekilde üst üste 2 gol yedik ve bu bizi şok etti. Oyuna ağırlığımızı koyarak iki gol atabildik penaltıdan. Başka pozisyonlar da vardı ama olmadı. Rakip takım zaman zaman oyunu yavaşlattı. Geriden uzun toplarla pozisyon aradılar. Bunları biliyorduk, çalıştık. Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik. 10 kişi maçı bırakmadık. Yolumuza devam edeceğiz. Bu maçtan bir ders çıkartıp önümüze bakacağız. Adana Demirspor maçı için erken. Elimizdeki oyunculara bakacağız ve hazırlanacağız. Ondan önde Ludogorets maçı var. Sonrasında Adana Demirspor maçına da hep birlikte hazırlanacağız."

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU

İsmail Kartal sakatlığı bulunan oyuncular için de tarih verdi. Tecrübeli çalıştırıcı Djiku ve Fred'in en geç milli maç arasında döneceğini, Becao'nun ise biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.