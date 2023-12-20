İsmail Kartal'dan derbi sözleri!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Kayserispor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 16:37
İsmail Kartal'dan derbi sözleri!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçı öncesi açıklama yaptı.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Sonuçta gerçekten son dönemde Recep Hoca ile birlikte önemli bir çıkış yakaladı Kayserispor. İyi mücadele ediyorlar, iyi sonuçlar alıyorlar. Biz de futbol oynayan takımlardan birisiyiz. Kendimize göre güçlü bir oyunumuz var. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç. Kazanmak istiyoruz. 3 puanla evimize dönmek istiyoruz" dedi.

DERBİ AÇIKLAMASI

Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan İsmail Kartal, "Bugüne gelinceye kadar derbiyle ilgili hiçbir şey konuşmadık. Sadece Kayserispor maçına odaklandık. Buraya böyle hazırlanarak geldik. İnşallah çalışmalarımız sahaya güzel bir şekilde yansır. Ondan sonra derbiyi düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.


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