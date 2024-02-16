İsmail Kartal'dan ilk 11'e neşter: 3 isim değişiyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor maçı öncesi ilk 11'de revizyona gitmeye hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:18
İsmail Kartal'dan ilk 11'e neşter: 3 isim değişiyor!
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Süper Lig'de zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal kadroya neşteri vuruyor.

Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Alanyaspor maçı 11'inde değişikliklere gideceği belirtiliyor.

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Hürriyet'in haberine göre İsmail Kartal, Alanyaspor maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gidecek.

3 İSİM DEĞİŞİYOR

İsmail Kartal'ın hamle yapacağı ilk bölge orta saha olacak. Habere göre performansıyla eleştirilen Krunic'in yerine Mert Hakan Yandaş'a forma verilecek.

İsmail Kartal'ın kulübeye göndereceği bir diğer isim Cengiz Ünder olacak.

Rize deplasmanında yedek başlayacak olan Cengiz Ünder'in yerine sağ kanatta İrfan Can Kahveci görev alacak.

İsmail Kartal'ın son müdahalesi ise stoper hattına olacak. Çağlar Söyüncü-Djiku tandeminden birini bozacak olan deneyimli teknik adam, Bonucci'ye şans verecek.

Süper Lig'de yarın oynanacak Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başlayacak.


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