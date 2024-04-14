İsmail Kartal'dan Krunic ve Livakovic açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 22:07
İsmail Kartal'dan Krunic ve Livakovic açıklaması!
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko ve Michy Batshuayi kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"İLK DEVREDE İSTEDİKLERİMİZİ YAPAMADIK"

Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendiren İsmail Kartal, "Öncelikle ilk yarı oynadığımız futbol bize yakışmadı. Rakibimiz de buna izin vermedi. Onlar da bu maça çok iyi hazırlanmışlar. İlk devrede istediklerimizi yapamadık. Sonuçta bir de gol yedik ilk yarının sonunda. Devre arasında yaptığımız değişiklik ve oyuncularımızın kendine gelmesiyle, ikinci yarıya iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. Daha farklı kazanabilirdik. Bugün şampiyonluk yolunda önemli bir adım attık 3 puan olarak. İlk devrede bu karar üretkensiz bir maç oynamamıştık. Biz güçlü bir takımız. Konuşarak bunun üstesinden gelebiliyoruz. Karagümrük takımı iyi bir takım. Tolunay hoca iyi bir takım yaratmış. Karagümrük takımına ve Tolunay hocaya da başarılar diliyorum." dedi.

"SEZONUN EN İYİ PERFORMANSINI ORTAYA KOYDU"

İsmail Kartal sözlerini şöyle tamamladı, "Szymanski cezalı. Mert Hakan sakat. Her oyuncumuzu kullanmaya çalışıyoruz. Krunic girdiği pozisyonu gol atsa hem kendi rahatlayacak hem de biz rahatlayacaktık. Kaçırınca biraz demoralize oldu. Bütün oyuncular bizim oyuncularımız. Krunic bizim için değerli bir oyuncu. Sonuçta bizim için bütün oyuncular değerli. Livakovic ilk devre ve özellikle ikinci yarı bu sezonun en iyi performansını ortaya koydu."


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