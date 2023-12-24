İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a cevap: 'Penaltımız verilmedi' diyor ama...'

Yayınlanma: 24.12.2023 - 21:47

Güncelleme: 24.12.2023 - 22:09

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal maçın ardından; "Kendi evimizde kazanmak için mücadele ettik. Planımız bunun üzerineydi. İlk devre erken bir golle maçı lehimize çevirmeyi planlamıştık. İkinci yarı İsmail'i oyuna alarak dinamizm katmak istedik. İkinci yarı rakibe daha yakın ve daha baskılı oynadık. Birkaç tane de gol olabilecek pozisyonumuz vardı. İki takım da bugün iyi mücadele ettik. Bu tip maçları kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Sonuçta lideriz" dedi.

"SÜPER KUPA MAÇI FARKLI OLACAK"

Fenerbahçe teknik direktörü sözlerinin devamında; "Bu bir uzun maraton. Süper Kupa maçı sadece bir tane olacak. Tabii ki Fred'in de olması bizim için önemli olacak. O maçtaki stratejimiz farklı olacak. Orada oyun planımız tek maç üzerine kurulu olacak" açıklamasında bulundu.

İSMAİL KARTAL'DAN OKAN BURUK'A PENALTI YANITI

Öte yandan İsmail Kartal, Okan Buruk'un penaltı sözlerine cevap verdi. İsmail Kartal, "Sacha Boey'un da atılması lazımdı" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın sözleri şöyle:

"Rakip takımın hocası, 'Penaltımız verilmedi' diyor ama ona bakarsanız Boey'un da atılması lazımdı. Hakemlerin biraz daha oyunu oynatması lazım ama Galatasaraylı oyuncuların da sürekli kendini yere atması topun oyunda kalma süresini düşürdü."