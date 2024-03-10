İsmail Kartal'dan rotasyon yorumu: 'Maça ve rakibe göre...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal, kadroda yaptığı rotasyon hakkında; "Önümüzdeki 7 günde 3 maç oynayacağız. Maça göre ve rakibe göre dinlenmiş oyuncuları kullanacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 18:40
İsmail Kartal'dan rotasyon yorumu: 'Maça ve rakibe göre...'
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Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor’u konuk etti. 

Mücadele öncesi Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. 

Kartal açıklamasında; "Bu maça sadece 1 gün hazırlanabildik. Bu maça en iyi oyuncularımı hazırlamaya çalıştım. Kazanmak zorundayız çünkü rakibimiz kazandı. Taraftarlarımızı mutlu ederek 3 puan almayı hedefliyoruz" dedi. 

İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON YORUMU

Fenerbahçe teknik direktörü sözlerinin devamında; "Takımdaki yükü hep aynı oyunculara yüklemeden, rotasyonlu bir şekilde iyi bir planlama yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki 7 günde 3 maç oynayacağız. Maça göre ve rakibe göre dinlenmiş oyuncuları kullanacağız" açıklamasında bulundu. 


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