İsmail Kartal'dan rotasyon yorumu: 'Maça ve rakibe göre...'

Yayınlanma: 10.03.2024 - 18:40

Güncelleme: 10.03.2024 - 18:40

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor’u konuk etti.

Mücadele öncesi Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Kartal açıklamasında; "Bu maça sadece 1 gün hazırlanabildik. Bu maça en iyi oyuncularımı hazırlamaya çalıştım. Kazanmak zorundayız çünkü rakibimiz kazandı. Taraftarlarımızı mutlu ederek 3 puan almayı hedefliyoruz" dedi.

İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON YORUMU

Fenerbahçe teknik direktörü sözlerinin devamında; "Takımdaki yükü hep aynı oyunculara yüklemeden, rotasyonlu bir şekilde iyi bir planlama yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki 7 günde 3 maç oynayacağız. Maça göre ve rakibe göre dinlenmiş oyuncuları kullanacağız" açıklamasında bulundu.