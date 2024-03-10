İsmail Kartal'dan rotasyon yorumu: 'Maça ve rakibe göre...'
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal, kadroda yaptığı rotasyon hakkında; "Önümüzdeki 7 günde 3 maç oynayacağız. Maça göre ve rakibe göre dinlenmiş oyuncuları kullanacağız" dedi.
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor’u konuk etti.
Mücadele öncesi Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.
Kartal açıklamasında; "Bu maça sadece 1 gün hazırlanabildik. Bu maça en iyi oyuncularımı hazırlamaya çalıştım. Kazanmak zorundayız çünkü rakibimiz kazandı. Taraftarlarımızı mutlu ederek 3 puan almayı hedefliyoruz" dedi.
İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON YORUMU
Fenerbahçe teknik direktörü sözlerinin devamında; "Takımdaki yükü hep aynı oyunculara yüklemeden, rotasyonlu bir şekilde iyi bir planlama yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki 7 günde 3 maç oynayacağız. Maça göre ve rakibe göre dinlenmiş oyuncuları kullanacağız" açıklamasında bulundu.
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