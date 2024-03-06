Michy Batshuayi'den İsmail Kartal yanıtı

Fenerbahçe futbolcusu Michy Batshuayi, UEFA Avupa Konferans Ligi'ndeki Union SG maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 20:28
Michy Batshuayi'den İsmail Kartal yanıtı
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Süper Lig’de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe’de rota Avrupa mücadelesine çevrildi. Konferans Ligi son 16 turunda Belçika temsilcisiyle karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, ilk maçtan skor avantajını elde ederek İstanbul’da oynanacak karşılaşmaya rahat çıkmak istiyor.

Fenerbahçe oyuncusu Michy Batshuayi mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. 

İSMAİL KARTAL YANITI

Michy Batshuayi açıklamasında; "İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Hafife almamalıyız ve bunun bilincindeyiz. Genel anlamda güzel bir maç olacak. Hocamızla iyi anlaşıyorum ve bana olan güvenini hissediyorum. Her oyuncu gibi ben de oynamak ve gol atmak istiyorum. Hocamız, beni ne zaman kullanması gerektiğini biliyor. Sonuçta patron o" dedi. 

"AİLEMİN ÖNÜNDE OYNAMAK BÜYÜK KEYİF OLACAK"

Golcü oyuncu sözlerinin devamında; "Benim açımdan büyük mutluluk burada olmak. Ailem yarın maçta olacak. Böyle bir ambiyansta maç oynamak benim için büyük bir keyif olacak. Benim büyüdüğüm yer burası. Beni izleyenlerin önünde iyi bir performans ortaya koymak istiyorum. Belçika futbolunda fazlaca gelişim olduğunu düşünüyorum. Bu gelişimi takdir ediyorum" ifadelerini kullandı. 


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