İsmail Kartal'dan transfer açıklaması

Yayınlanma: 29.10.2023 - 18:48

Güncelleme: 29.10.2023 - 18:48

Kartal, "Öncelikle Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. Bugünkü maça özel bir formayla çıkacağız. İnşallah bugün de, Cumhuriyetimiz'in 100. yılıyla birlikte kendimize yakışan futbolla haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

İsmail Kartal, sözlerine, "İyi bir şekilde hazırlandık. Pendikspor, geçen hafta ilk galibiyetini aldı. Oyuncularım ve yardımcılarım, çok güzel bir zemin olduğunu söylediler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye devam etti.

"DAHA BELLİ DEĞİL"

İsmail Kartal, stoperde Alexander Djiku'nun eksikliği ve devre arasında bu bölgeye transferin gündeme gelmesinin hatırlatılmasının ardından, "Bakalım orası daha belli değil. Djiku'nun ayağında hafif bir kırık var. Doktor 2-3 hafta süreceğini söyledi. Samet bugün sahaya çıkacak. Samet bizim önemli oyuncularımızdan biri. Sezon başında da 4 stoperim olduğunu söylemiştim. Milli maçlarda iyi maçlar çıkardı. İnşallah bugün de güzel bir maç çıkartır" sözlerini sarf etti.