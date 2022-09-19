İsmail Yüksek: A Milli Takım'a seçildiğimi öğrendiğimde yemek masasında titremeye başladım
A Milli Takım kadrosuna dahil edilen İsmail Yüksek, ilk duygularını paylaştı. Yüksek, "Benden beklenileni biliyorum Beklentilere oynadığım oyunla cevap vermek istiyorum" dedi.
A Milli Takım'a seçilen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, ilk idman öncesi basın mensuplarının karşısına geçti.
Kendisini milli takımda çok iyi karşıladıklarını ifade eden Yüksek, "Bana duyulan güvenin karşılığını en iyi şekilde sahada performansımla göstermek istiyorum. En büyük hayalim Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını giymekti. Hayalimi gerçekleştirdim. Sıradaki hayalim de bu forma altında kalıcı olmak" dedi.
"YEMEK MASASINDA TİTREMEYE BAŞLADIM"
Haberi aldığı andaki duyguları sorulan 24 yaşındaki futbolcu, "A Milli Takım'a seçildiğimi öğrendiğim zaman yemek yiyordum. Yemek masasında titremeye başladım. Hatta Altay Bayındır da yanımdaydı. Her zaman hayallerimin peşinde koşan bir futbolcuyum. Şu anda da hayallerimi yaşıyorum. Benden beklenileni biliyorum Beklentilere oynadığım oyunla cevap vermek istiyorum" şeklinde konuştu.
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