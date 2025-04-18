İsmail Yüksek'ten Benfica kararı!

Bu sezon fazla süre bulamayan İsmail Yüksek'in Benfica'ya transfer olmaya sıcak baktığı iddia edildi.

İsmail Yüksek'ten Benfica kararı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 16:46

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin vazgeçilmezlerinden olan İsmail Yüksek, Mourinho döneminde sakatlıkların da etkisiyle fazla forma şansı bulamadı.

Geçtiğimiz günlerde Benfica'nın İsmail Yüksek ile ilgilendiği ve milli futbolcuyu renklerine bağlamak istediği iddia edilmişti.

NTV Spor'da yer alan habere göre; çok sayıda teklif alan İsmail Yüksek'in de kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtildi.

26 yaşındaki futbolcunun, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'da oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maçta 1.398 dakika görev aldı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.


Etiketler: #ismail yüksek #Benfica #fenerbahçe

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