Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını yorumladı: 'Olumlu tablo 20 dakika sürdü'

Yayınlanma: 14.08.2023 - 09:13

Güncelleme: 14.08.2023 - 09:13

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.

Spor yazarları sarı lacivertlilerin performansını yorumladı.

"OLUMLU TABLO 20 DAKİKA SÜRDÜ"

"İsmail Kartal, bu sezon ilk dört resmi maçta iki farklı diziliş denedi. İlk Zimbru maçına 4-1-4-1 başladı, Tadic sol açıktaydı. Zimbru rövanşına ve Maribor’a ise 4-2-3-1’le başladı ve Tadic’i 10 numarada değerlendirmek istedi. Ancak özellikle Maribor müsabakasının ilk yarısında Fenerbahçe hücumda tıkanıklıklar yaşadı.

Fenerbahçe için o olumlu tablo sadece 20 dakika sürdü. 2-0’dan ve hemen peşinden gelen Maxim’in sorumsuz kırmızı kartından sonra farklı bir perde başladı maçta. Eksik kalan Gaziantep doğal olarak uzun oynamaya başladı, umutlarını Markovic’le Gradel’in hızına ve duran toplara bağladı. Bir duran toptan da Arda’yla gol buldular hatta.

Sonuç olarak eğer dün iki saat boyunca televizyon başında sabredip bu tatsız-tuzsuz maçı izlemeyi başardıysanız elinizde kalan aşağı yukarı şu: İtirazlar ve tartışmalarla sürekli duran bir oyun. Kartlar, penaltılar, VAR incelemeleri... Çoğunlukla itiş kakış. Ve o itiş kakış arasına sıkışmış biraz futbol kırıntısı." (Uğur Meleke - Hürriyet)

"OYUN MENTALİTESİ PLANLI OLMAK ZORUNDA"

"Devrenin son dakikasında Antep golü bir kez daha gösterdi ki bu takıma en başta bir kaleci lazım. İsmail Hoca, adaleti ile bilinir. Yabancı kaleci gelene kadar kale İrfan Can Eğribayat'ın olmalı. Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci, değişe değişe oynayabilir, forma verildikçe ellerinden geleni yaparlar. Bazen ellerinden az geliyor. Bu arada uzun süredir İrfan Can Kahveci iyi oynuyor. MYH'dense onu tercih ederdim ben.

Jayden Oostorwolde defansif olarak iyi bir oyuncu ve atletizmi ile bence Ferdi'den önde. Ferdi de hocanın sürekli oynattığı MHY'den önde.. Ben olsam Osayi yerine Mert Müldür, sol bekte Jayden, 8 numarada Ferdi'yi denerdim. De Gea - Mert Müldür - Becao - Ramos - Jayden - Transfer - Fred - Ferdi - Tadic - Dzeko - Cengiz... Benim 11'im bu olurdu.

Fenerbahçe maçı kazandı. Ama Maribor maçı da bu maç da gösterdi ki takımın oyunu yeterli değil. "Daha iyi olacağız" demenin bir manası yok. Takımın oyun stratejisinin daha iyi belirlenmesi şart. Sadece transfere bakmamak lazım. Oyun mantalitesi akışkan ve planlı olmak zorunda. Hücum çalışmaları, misal duran top setleri yapılmamış. 3. hafta sonrasındaki milli arada iyi ama çok iyi çalışılmalı. Maribor maçında da akabindeki Samsun deplasmanı düşünülerek rotasyon yapılmalı. Son 6 dakikada 10 kişilik Antep'e ecel terleri dökmek İsmail Kartal'a yazar" (Serdar Ali Çelikler - Habertürk)

"TAKIM ARKADAŞINDAN ELE GELEN TOP"

44’te top ceza Djilobodji’nin destek eline çarptı. Neyse ki VAR’ın yerinde müdahalesiyle penaltı iptal edildi. 51’de Ferdi’nin şutunda, Gradel’in açık kolundan dönen topa VAR müdahalesiyle verilen penaltı kararı doğruydu. Maçın son saniyelerinde Fenerbahçe ceza sahasında Woolde’nin vurduğu top, yakın mesafeden Tadic’in koluyla buluşuyor. “Takım arkadaşından ele gelen top” elle oynama olarak değerlendirilmiyor. Devam kararı doğruydu. Genel olarak ise İsmail’in ve Stankovski’nin maçı kartsız tamamlamaları kabul edilemezdi. (Deniz Çoban - Fanatik)