İspanya 2.Ligi'nde Leganes - Tenerife maçına hakem damgasını vurdu

27 Ekim 2021 Çarşamba, 12:15

İspanya 2. Ligi’nin 12. haftasında Leganes, sahasında Tenerife’yi konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Tenerife 2-1 kazanırken, orta hakemin maç sonrası yazdığı rapor konuşuldu.

Tenerife’nin 2-1 önde girdiği maçın uzatma dakikalarında yaşanan bir pozisyon, ilginç bir kararın alınmasına neden oldu. Maçta 90+7 oynanırken, tüm hatlarıyla beraberlik için mücadele eden Leganes, taç atışı kazandı. Ruben Pardo, oyunu hemen başlatmak isterken, Alex Munoz rakibinin önüne geçerek atışı engellemeye çalıştı.

Bu duruma sinirlenen Ruben Pardo, atışı kullanmaya çalışırken top rakibinin yüzüne isabet etti. Alex Munoz oyunu geciktirdiği için hakem Oliver de la Fuente Ramos tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Ancak maçın VAR hakemi Perez Pallas, orta hakemi uyararak pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Bunun üzerine olayı tekrar izleyen Oliver de la Fuente Ramos, tekrar taç atışı kullanmaya hazırlanan Ruben Pardo’ya kırmızı kart gösterdi.

Hakem raporunda, Ruben Pardo’ya oyun durmuşken topu rakibinin suratına attığı için kırmızı kart gösterdiğini yazdı. Ancak görüntüler, Alex Munoz’un taç atışı kullanmaya hazırlanan Ruben Pardo’yu engellemeye çalışırken rakibine gereğinden fazla yaklaştığı ve topun da bu nedenle yüzüne geldiğini ortaya koydu. Topun şiddetinin de Alex Munoz’un yerde kıvrandığı kadar sert olmadığı görüldü.