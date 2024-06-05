İspanya - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya, hazırlık karşılaşmasında sahasında Andorra ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, sahasında Koldo Alvarez'in ekibi Andorra ile karşı karşıya gelecek.
İSPANYA - ANDORRA MAÇI SAAT KAÇTA?
Municipal Nueco Vivero Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İSPANYA - ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
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