İspanya - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya, hazırlık karşılaşmasında sahasında Andorra ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 11:07
İspanya - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, sahasında Koldo Alvarez'in ekibi Andorra ile karşı karşıya gelecek.

İSPANYA - ANDORRA MAÇI SAAT KAÇTA?

Municipal Nueco Vivero Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

İSPANYA - ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.


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