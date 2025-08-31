İspanya'da gündem Arda Güler'in iptal edilen golü! 'Sinirleri en çok kızıştıran karar oldu'

LaLiga'nın 3. hafta mücadelesinde Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Mallorca'yı Santiago Bernabaeu'da konuk etti. Mallorca Vedat Muriqi ile öne geçerken Real Madrid devre bitmeden geri döndü.

Maçın 37. dakikasında Arda Güler Real Madrid adına beraberlik golünü kaydederken bir dakika sonra Vinicius Jr. ev sahibi ekibi öne geçirdi ve devre bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid, Arda Güler'le bir gol daha bulsa da VAR incelemesinin ardından gol milli futbolcunun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Real Madrid'in iptal edilen bu golü İspanya'da VAR'la ilgili tartışmalara neden oldu.

Marca'da yer alan haberde LaLiga'da dün oynanan üç maça VAR kararlarının damga vurduğuna dikkat çekildi. Haberde, "Real Madrid'in üç golü iptal edildi. Mbappe'nin iki golü (ofsayt) ve Arda Güler'in ceza sahası içinde tartışmalı bir elle oynama sonrası golü geçerli sayılmadı. Arda'nın golüyle ilgili karar, sinirleri en çok kızıştıran karar oldu" ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso maçın ardından, "VAR'ı nasıl kullanacağımız konusunda gelişmeliyiz. Bana o kadar ciddi olmadığını söylediler ama görüntüyü tam göremedim. Bunun gibi tartışmalı kararlar bizim lehimize hiçbir zaman olmadı. VAR adaleti sağlamak için var ama hiçbir zaman bize fayda sağlamadı" açıklamasında bulundu.

Marca'daki maç haberi içinse, "Madrid, VAR'a rağmen geri döndü" başlığı kullanıldı.

Mundo Deportivo'daki haberde ise konuyla ilgili, "Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da Mallorca'yı yendiği maça hakem performansı damga vurdu. Real Madrid adına 3 gol iptal edildi" ifadeleri yer aldı.