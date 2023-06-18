İspanya La Liga'ya yükselen son takım belli oldu!
Alaves, İspanya Birinci Futbol Ligi'ne (La Liga) yükselme maçında Levante'yi uzatmalarda 1-0 mağlup ederek en üst lige yükseldi.
İspanya 2. Ligi Yükselme play-off final rövanşında Alaves ile Levante karşı karşıya geldi.
İlk maçı golsüz biten maçın rövanşında normal süre de 0-0 sona ererken uzatmalara gidildi. Uzatma dakikalarının son saniyesinde 120+9'de Alaves penaltı kazandı. Topun başına gelen Villalibre'nin golüyle Alaves penaltılara kalmadan maçı kazanan taraf oldu ve adını La Liga'ya yazdırmayı başardı.
LA LIGA'YA YÜKSELEN TAKIMLAR BELLİ OLDU
Önümüzdeki sezon Alaves ile birlikte Granada ve Las Palmas, La Liga'da boy gösterecek.
La Liga'da bu sezon Elche, Espanyol ve Real Valladolid küme düşmekten kurtulamayan ekipler olmuştu.
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