İspanya, Sırbistan karşısında 3 golle güldü

İspanya, Sırbistan karşısında 3 golle güldü

28.03.2026 09:21:00
İspanya, Sırbistan karşısında 3 golle güldü

İspanya, hazırlık maçında konuk ettiği Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.

İspanya, hazırlık maçında Sırbistan'ı konuk etti.

Estadio de la Ceramica'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.

Mücadelede gol perdesini açan isim 16. dakikada Mikel Oyarzabal oldu. Real Sociedad forması giyen Oyarzabal, 43. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.

İlk yarı İspanya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken 72'de Victor Munoz karşılaşmanın skorunu belirleyen golü attı ve İspanya sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Luis de la Fuente'nin öğrencileri sıradaki hazırlık maçında 31 Mart Salı günü Mısır'la karşılaşacak. Sırbistan ise aynı gün Suudi Arabistan ile oynayacak.

