İspanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek.

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TV8'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Jablonski olacak.

MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino, Zubimendi, Fabian Ruiz, Torres, Oyarzabal, Baena

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Atakan, Orkun, Oğuz, Arda, Kenan, Barış Alper

E Grubu'nda son maçlar öncesinde İspanya ve Türkiye, grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi. Ay-yıldızlı ekibimiz, 12 puanla ikinci, İspanya ise 15 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Milli takımımızın kazanması durumunda genel averaja bakılacak. Son maç öncesinde İspanya'nın, Türkiye'ye 14 gol averaj üstünlüğü bulunuyor. Türkiye'nin liderlik ve Dünya Kupası'na doğrudan katılımı için matematiksel olarak tek şansı İspanya'yı 7 farklı mağlup etmesinden geçiyor.

Grupta Gürcistan'ın 3 puanı bulunurken, Bulgaristan ise puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçında aynı saatte Bulgaristan, Gürcistan'ı konuk edecek.

GRUP LİDERİ DOĞRUDAN D ÜNYA KUPASI'NA G İDECEK

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

İSMAİL, HAKAN VE KEREM YOK

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde cezalı İsmail Yüksek ve sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu ile Kerem Aktürkoğlu forma giyemeyecek.

İspanya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Milli oyunculardan Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın, bu maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve mart ayında oynanacak play-off ilk maçında takımdaki yerini alamayacak.

MİLLİ TAKIM'IN KADROSU

A Milli Takım'ın İspanya maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund), İsak Vural (Pisa)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

İSPANYA'NIN KADROSU

Teknik direktör Luis de la Fuente tarafından belirlenen İspanya'nın 26 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Unai Simon (Athletic), David Raya (Arsenal), Alex Remiro (Real Sociedad)

Defans: Aymeric Laporte (Athletic), Dani Vivian (Athletic), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Pau Cubarsi (Barcelona), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham)

Orta Saha: Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Aleix García (Bayer Leverkusen), Pablo Barrios (Atletico Madrid), Alex Baena (Atletico Madrid), Pablo Fornals (Real Betis)

Forvet: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Villarreal), Dani Olmo (Barcelona), Fermin Lopez (Barcelona), Jorge de Frutos (Rayo Vallecano), Ferran Torres (Barcelona), Samu Aghehowa (Porto), Borja Iglesias (Real Club Celta)