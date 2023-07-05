İspanya U21 - Ukrayna U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya U21 Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde Ukrayna U21 Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.
Santiago Denia Sanchez yönetimindeki İspanya U21 Milli Futbol Takımı, yarı finalde Ruslan Rotan'ın ekibi Ukrayna U21 Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak.
İSPANYA U21 - UKRAYNA U21 MAÇI SAAT KAÇTA?
Romanya'nın başkenti Bükreş'te bulunan Steaua Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İSPANYA U21 - UKRAYNA U21 MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçikalı hakem Erik Lambrechts'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
İspanya U21, turnuvanın çeyrek finalinde mücadele ettiği İsviçre U21'i 2-1'lik skorla mağlup etmişti.
Ukrayna U21 ise Fransa U21'i 3-1 mağlup ederek yarı finale yükselen takım olmuştu.
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