Jesus Navas'tan Sevilla'ya ömürlük imza

Yayınlanma: 18.05.2024 - 16:36

Güncelleme: 18.05.2024 - 16:36

La Liga takımı Sevilla, tecrübeli yıldızı Jesus Navas ise ilginç bir anlaşmaya imza attı. Navas'ın sezon sonunda bitecek olan mukavelesi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılırken, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ise ömür boyu kulüpte görev alacağı açıklandı.

"TEKLİFİ BİR DAKİKA BİLE DÜŞÜNMEDİM"

Jesus Navas, yeni sözleşmeyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada "Başkanın teklifine yanıt vermek için bir dakika bile düşünmedim. Sevilla'da emekli olmak istiyorum. Sevdiğim kulüpte çalışmaya devam edeceğim için çok mutluyum" diye konuştu.

"ARALIK AYINDA KRAMPONLARIMI ASACAĞIM"

Kulüp Başkanı Jose Maria del Nido Carrasco'ya, takıma katkı sağlamak için aralık ayına kadar oynamak istediğini ilettiğini belirten tecrübeli yıldız, "Daha sonra her zaman uğruna oynamayı hayal ettiğim rüyayı yaşamış olarak kramponlarımı asacağım" dedi.

SON AYLARINDA PARA ALMAYACAK

Profesyonel futbolcu olaran son birkaç ayında maaş almayacağını belirten Jesus Navas, başkanla yaptığı anlaşma gereği alacağı ücretin bir vakfa bağışlacağını ifade etti.

684 MAÇTA 37 GOL, 119 ASİST

Jesus Navas, altyapısından yetiştiği Sevilla'da 2004 yılında A takıma yükseldikten sonra 20 milyon Euro bonservis bedeliyle 2013'te Manchester City'e transfer oldu. 2017 yılında İspanyol takımına geri dönen Navas, 7 yıldır aralıksız Sevilla'da forma giyiyor. Endülüs ekibinde 684 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 37 gol atarken, 119 kez de asist yaptı.