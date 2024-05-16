Sevilla'dan Jesus Navas kararı! Resmen açıklandı...

Yayınlanma: 16.05.2024 - 16:57

Güncelleme: 16.05.2024 - 16:57

İspanya La Liga takımlarından Sevilla, Jesus Navas'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

SEVİLLA İLE 8 KUPA KAZANDI

38 yaşındaki İspanyol sağ bek, iki farklı dönemde 17 yıl formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 689 maça çıktı ve 39 gol attı.

Navas, İspanyol ekibiyle 4 UEFA Avrupa Ligi, 2 Kral Kupası, birer kez de UEFA Süper Kupa ve İspanya Süper Kupası olmak üzere 8 kez kupa sevinci yaşadı.