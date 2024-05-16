Sevilla'dan Jesus Navas kararı! Resmen açıklandı...
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, İspanyol futbolcu Jesus Navas'ın gelecek sezon takımda yer almayacağını duyurdu.
İspanya La Liga takımlarından Sevilla, Jesus Navas'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
SEVİLLA İLE 8 KUPA KAZANDI
38 yaşındaki İspanyol sağ bek, iki farklı dönemde 17 yıl formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 689 maça çıktı ve 39 gol attı.
Navas, İspanyol ekibiyle 4 UEFA Avrupa Ligi, 2 Kral Kupası, birer kez de UEFA Süper Kupa ve İspanya Süper Kupası olmak üzere 8 kez kupa sevinci yaşadı.
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