Sevilla'dan Jesus Navas kararı! Resmen açıklandı...

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, İspanyol futbolcu Jesus Navas'ın gelecek sezon takımda yer almayacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 16:57
Sevilla'dan Jesus Navas kararı! Resmen açıklandı...
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İspanya La Liga takımlarından Sevilla, Jesus Navas'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

SEVİLLA İLE 8 KUPA KAZANDI

38 yaşındaki İspanyol sağ bek, iki farklı dönemde 17 yıl formasını giydiği Sevilla ile tüm kulvarlarda 689 maça çıktı ve 39 gol attı.

Navas, İspanyol ekibiyle 4 UEFA Avrupa Ligi, 2 Kral Kupası, birer kez de UEFA Süper Kupa ve İspanya Süper Kupası olmak üzere 8 kez kupa sevinci yaşadı.


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