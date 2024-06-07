İspanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu
EURO 2024'te B Grubunda mücadele edecek olan İspanya, 26 kişilik kadrosunu açıkladı.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak İspanya'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.
İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin belirlediği kadro şöyle;
Kaleci: David Raya, Unai Simon, Alex Remiro
Defans: Aymeric Laporte, Robin le Normand, Nacho Fernandez, Dani Carvahal, Alejandro Grimaldo, Jesus Navas, Dani Vivian, Marc Cucurella
Orta Saha: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Pedri, Fermin Lopez, Alex Baena
Forvet: Alvaro Morata, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Joselu Mato, Ferran Torres, Ayoze Perez
B Grubunda mücadele edecek olan İspanya’nın grubunda Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk yer alıyor.
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