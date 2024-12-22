İspanyol basını duyurdu: Avrupa devinden Victor Osimhen hamlesi!

Yayınlanma: 22.12.2024 - 12:22

Güncelleme: 22.12.2024 - 12:22

Erik ten Hag ile yolların ayrılmasının ardından Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim, İngiliz takımının kadrosunu yeniden yapılandırma istiyor.

Yüksek maaşlar alan ancak yeterli katkı veremediğini düşündüğü bazı futbolcuları göndermek isteyen Amorim'in, United'ın rekabet düzeyini artıracak yeni isimlerle yola devam etmek istediği belirtildi.

'GALAKTİK TAKVİYE'

El Nacional'in haberine göre; 39 yaşındaki teknik adam, yönetimden ocak ayında sahaya sürebileceği üç adet "galaktik takviye" talebinde bulundu.

Portekizli hocanın transfer listesinin başında ise Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen bulunuyor.

Haberde, sarı kırmızılı takımın Napoli'den kiraladığı Osimhen'in İtalya'ya dönmek istemediği belirtildi ve Chelsea ile Arsenal'in geçmişteki ilgisi hatırlatılarak, İngiltere'nin transfer piyasasında her zaman ilgi odağı bir isim olduğu vurgulandı.

Manchester United'ın hücum oyuncuları Marcus Rashford, Joshua Zirkzee ve Rasmus Hojlund'un bu sezonki verimsizliklerinin, Nijeryalı golcünün Kırmızı Şeytanlar'a transferine neden olabileceği kaydedildi.

Ayrıca Portekizli hocanın Osimhen'ın dışında, Southampton'ın kanat hücumcusu Tyler Dibling ve Barcelona'nın stoperi Ronald Araujo'yu a kadrosunda görmek istediği belirtildi.