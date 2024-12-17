Osimhen ve Amrabat, Afrika'da yılın 11'inde!

Afrika'da yılın en iyi futbolcusu Ademola Lookman seçildi. Victor Osimhen ve Sofyan Amrabat ise yılın 11'inde yer aldı.

Osimhen ve Amrabat, Afrika'da yılın 11'inde!
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AA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:09

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF), 2024 Yılının En İyi 11'ini açıkladı.

Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen törende ödüllerin sahipleri açıklanırken, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen ve Fenerbahçeli Sofyan Amrabat ilk 11'de yer aldı.

2024'ÜN EN İYİ AFRİKALI İSMİ LOOKMAN

Nijeryalı forvet oyuncusu Ademola Lookman, 2024 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

İtalya'nın Atalanta Bergamo takımında top koşturan 27 yaşındaki Lookman, yılın Afrikalı erkek futbolcusu oldu.

Afrika'da yılın kadın futbolcusu ödülünü ise Orlando Pride forveti Barbra Banda kazandı. Banda, bu ödülü ilk alan Zambiyalı olarak tarihe geçti.

Geçen sene en iyi Afrikalı futbolcu olarak Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen seçilmişti.


Etiketler: #victor osimhen #Sofyan Amrabat #CAF

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