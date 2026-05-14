İspanyol basını duyurdu: Real Madrid başkan adayı, Jürgen Klopp ile temas kurdu

14.05.2026 18:52:00
Cumhuriyet Spor
İspanyol iş insanı Enrique Riquelme, Real Madrid başkanlığı için harekete geçerken, teknik direktör Jürgen Klopp ile temas kurduğu iddia edildi.

İspanya'nın dev kulübü Real Madrid'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde spor dünyasını sarsan bir iddia gündeme düştü.

El Confidencial'da yer alan habere göre; iş insanı Enrique Riquelme, Florentino Perez'e karşı yürüteceği seçim kampanyasını resmen başlattı.

Riquelme'nin seçim sürecini hızlandırmak adına İspanya'ya dönüş yaptığı ve yönetim ekibiyle strateji toplantılarına başladığı bildirildi.

RIQUELME'NİN SPORTİF PLANI VE KLOPP TEMASI

Seçim yarışında iddialı bir konum elde etmek isteyen Riquelme'nin ilk büyük sportif hamlesi, dünya futbolunun en prestijli teknik adamlarından biri olan Jürgen Klopp oldu. Mevcut durumda Red Bull futbol yapılanmasında stratejik bir görev üstlenen Alman teknik adamın isminin, aylardır Real Madrid ile anılması bu iddiaları güçlendiriyor.

Diğer taraftan mevcut başkan Florentino Perez'in ise teknik direktör tercihini, kulübün eski hocası Jose Mourinho'dan yana kullanmayı planladığı aktarılıyor. 

ADAYLIK ŞARTLARI VE KRİTİK 10 GÜNLÜK SÜRE

Real Madrid başkanlık koltuğuna oturmak isteyen adayların önünde oldukça zorlu finansal ve hukuki engeller bulunuyor. Kulüp tüzüğüne göre, başkan adaylarının adaylıklarını resmileştirebilmeleri için tam 187 milyon Euro tutarında bir teminatı bir araya getirmesi gerekiyor.

Enrique Riquelme'nin bu dev bütçeyi toplamak amacıyla destekçileriyle görüşmelerini sıklaştırdığı ifade edildi. Tüzük gereği adayların tüm şartları yerine getirmesi için sadece 10 günlük bir süresi bulunuyor.

