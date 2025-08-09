İspanyol basınından flaş iddia: Xabi Alonso'dan Arda Güler kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.08.2025 17:29:00
Real Madrid'in milli yıldız Arda Güler için dev bir teklif reddettiği iddia edildi.

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin ayrılışının ardından kendini buldu.

Milli futbolcu, Xabi Alonso'nun gelişiyle beraber ayrılık düşüncesini kafasından sildi ve takımda kalmaya karar verdi. Arda, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla bir kez daha taraftarların beğenisini kazandı.

XABI REKOR TEKLİFİ REDDETTİ

Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid, Xabi Alonso'nun kararı doğrultusunda yaz transfer döneminde Arda Güler için gelen 50 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

Genç yetenek, yeni hocası Xabi Alonso tarafından verilen süre içerisinde takımına 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in 45 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

