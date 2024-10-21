İspanyollar duyurdu: Ancelotti'den Arda Güler'e kötü haber!
Real Madrid Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'e süre vermeyi düşünmediği iddia edildi.
Takımdaki ikinci sezonunda Real Madrid'de henüz 90 dakikayı tamamlayamayan Arda Güler, İspanyol devinin eksiklerine rağmen son Celta maçında dakika dahi alamadı.
Ancelotti'nin geçen sene boyunca sakatlıktan dönen Arda Güler için 'maç ritm eksikliği' bahanesini kullandığını herkes bilirken 1,5 aydır top oynamayan Ceballos'un sakatlıktan döner dönmez Celta Vigo maçında sahaya sürülmesi başka iddialara yol açıyor.
Mundo Deportivo'ya göre Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oynatmayı düşünmüyor. Real Madrid'in 15 numarası, Betis, Atletico ve Celta maçlarında 1 dakika bile oynayamadı. Toplam 10 maçta 291 dakika süre aldı. Bu da ynadığı maç başına yarım saat anlamına geliyor.
Real Madrid formasıyla henüz gol atamadı, asist yapamadı. İki kez penaltı kazandırdı. Gazete, Ancelotti'nin Arda'yı oynatmama gerekçesinin oyuncunun savunma yönündeki eksiklikleri olduğunu yazdı.
Önünde 4 kritik maç olan Real Madrid'de Ancelotti'nin bu maçlarda Arda'ya şans verme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.
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