İspanyollar duyurdu: Ancelotti'den Arda Güler'e kötü haber!

Real Madrid Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler'e süre vermeyi düşünmediği iddia edildi.

İspanyollar duyurdu: Ancelotti'den Arda Güler'e kötü haber!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:38

Takımdaki ikinci sezonunda Real Madrid'de henüz 90 dakikayı tamamlayamayan Arda Güler, İspanyol devinin eksiklerine rağmen son Celta maçında dakika dahi alamadı.

Ancelotti'nin geçen sene boyunca sakatlıktan dönen Arda Güler için 'maç ritm eksikliği' bahanesini kullandığını herkes bilirken 1,5 aydır top oynamayan Ceballos'un sakatlıktan döner dönmez Celta Vigo maçında sahaya sürülmesi başka iddialara yol açıyor.

Mundo Deportivo'ya göre Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oynatmayı düşünmüyor. Real Madrid'in 15 numarası, Betis, Atletico ve Celta maçlarında 1 dakika bile oynayamadı. Toplam 10 maçta 291 dakika süre aldı. Bu da ynadığı maç başına yarım saat anlamına geliyor.

Real Madrid formasıyla henüz gol atamadı, asist yapamadı. İki kez penaltı kazandırdı. Gazete, Ancelotti'nin Arda'yı oynatmama gerekçesinin oyuncunun savunma yönündeki eksiklikleri olduğunu yazdı.

Önünde 4 kritik maç olan Real Madrid'de Ancelotti'nin bu maçlarda Arda'ya şans verme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.


Etiketler: #carlo ancelotti #arda güler #real madrid

İlgili Haberler

Golden Boy ödülünün finalistleri belli oldu: Arda Güler ile Kenan Yıldız'a büyük onur!

Golden Boy ödülünün finalistleri belli oldu: Arda Güler ile Kenan Yıldız'a büyük onur!
Real Madrid'de Arda Güler tartışması: 'Nerede oynatacaklarını bilmiyorlar'

Real Madrid'de Arda Güler tartışması: 'Nerede oynatacaklarını bilmiyorlar'
İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı: 'Kahraman olmaya devam ediyor'

İspanyollar Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı: 'Kahraman olmaya devam ediyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler