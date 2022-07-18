İspanyollar duyurdu: Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo ile ilgileniyor

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:23

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’dan ayrılacağı iddiaları gün geçtikçe artıyor.

İspanyol gazetesi AS’ta çıkan habere göre Ronaldo, Atletico Madrid’e önerildi. Yıldız oyuncunun, Manchester United’dan ayrılarak Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir takıma gitmek istediği belirtildi.

TAKIMIN LİDERİ OLACAK

Habere göre, Madrid ekibi Ronaldo’yu transfer etme fikrine sıcak bakıyor. İspanyol medyası Atletico Madrid’in teknik direktörü Diego Simeone’nin Ronaldo’yu takımın lideri yapmak istediğini kaydetti.

Atletico Madrid’in Portekizli yıldızı transfer etmek için mali olarak çözüm yolu aradığı öğrenildi.

Haberde, Belçikalı futbolcu Axel Witsel’i kadrosuna katan Madrid ekibinin artan maaş yükünü Ronaldo için azaltması gerektiği belirtildi.

2023 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Geçen sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ronaldo, geride kalan sezonda forma giydiği 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.