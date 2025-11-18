İspanyollar Türkiye maçını böyle duyurdu: 'Bu gece parti var'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.11.2025 11:59:00
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin son maçında deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek. İspanyol basını mücadeleyi "Bu gece parti var" başlığıyla manşetlerine taşıdı.

Kendi sahasında A Milli Futbol Takımı'nı ağırlayacak İspanya, bu maça farklı bir gözle bakıyor. 

İspanya Milli Takımı, 31 resmi maçta yenilmezlik serisi yakalayan tarihteki ikinci takım olabilir. Bu başarıyı sadece Roberto Mancini'nin İtalya'sı başarmış ve bu süreçte Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı.

HEDEFLERİ YENİLMEZLİK

İspanya, Dünya Kupası yolunda evinde oynadığı eleme maçlarında hiç yenilmeyen tek milli takım olma hedefiyle karşı karşıya. Şu anda 63 maçta olan bu seriyi uzatmak, 2030'da ev sahibi ülkelerden biri olacak İspanya'nın Suudi Arabistan'da düzenlenecek Dünya Kupası elemelerine başlayacağı 2033 yılına kadar devam etmesini sağlayacak.

İspanya, Türkiye karşısında 509 dakikadır gol yememe serisini savunacak. İlk kez bir eleme grubunu da gol yemeden bitirme hedefiyle sahada olacaklar.

YENİ FORMALARINI TANITACAKLAR

İspanya, yeni formasını ilk kez giyecek: Dünya Kupası ve Euro 2028 elemeleri için seçilen mavi kollu kırmızı forma.

İkinci forma, kırmızı şort ve çoraplarla birlikte beyaz renkli olacak ve 27 Mart'ta Arjantin ile oynanacak Finalissima maçında tanıtılacak.

