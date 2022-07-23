İspanyollar yazdı: Getafeli futbolcu Djene Dakonam'a Süper Lig'den 3 talip
İspanya Futbol Ligi’nde (La Liga) Getafe forması giyen defans oyuncusu Djene Dakonam’ı Türkiye'den Beşiktaş, Trabzonspor ve Antalyaspor transfer etmek istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosuna bir stoper transferi daha yapmayı planlayan Beşiktaş ile ilgili iddialar devam ediyor. Siyah-beyazlıların, La Liga ekibi Getafe'de forma giyen 30 yaşındaki savunmacı Djene Dakonam Ortega'yı istediği öne sürüldü.
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İspanyol basınında yer alan haberlere göre; kulübü Getafe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcuya Süper Lig'den Trabzonspor ve Antalyaspor'un da talip olduğu ifade edildi.
Getafe, futbolcuyu 2.5 milyon Euro karşılığında Belçika ekibi St. Truiden’den transfer etmişti. Sözleşmesi 2023'te sona erecek olan futbolcunun Transfermarkt verilerine göre değeri 10 milyon Euro civarında.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
2017-18 sezonundan beri Getafe'de oynayan futbolcu geçen sezon 35 maçta 3117 dakika süre aldı ve 1 asist üretti. Getafe formasıyla ligde ilk ve tek golünü 2017-18 sezonunda atan futbolcu, Belçika'da St. Truiden takımında da oynamıştı.
DJENE NASIL BİR OYUNCU?
1.78 boyunda olan Djene, stoper pozisyonu dışında sağ bek ve sol bekte de oynayabiliyor. Pas tekniği ve yerinde müdahaleleriyle bilinen Djene, oyunu iyi okuma konusunda da yüksek bir beceriye sahip.
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