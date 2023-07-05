İsrail U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere U21 Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde İsrail U21 Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:53
İsrail U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor.

Lee Carsley yönetimindeki İngiltere U21 Milli Futbol Takımı, yarı finalede Guy Luzon'un ekibi İsrail U21 Futbol Takımı ile karşılaşacak.

İSRAİL U21 - İNGİLTERE U21 MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürcistan'ın Batum şehrinde bulunan Adjarabet Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

İSRAİL U21 - İNGİLTERE U21 MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarkalı hakem Morten Krogh'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

İngiltere U21 turnuvanın çeyrek finalinde Portekiz U21'i 1-0'lık skorla elemişti.

İsrail U21 ise Gürcistan U21'i penaltı atışlarında 4-3 mağlup ederek yarı finale yükselen takım olmuştu.


İngiltere U21 İsrail U21 U21 Avrupa Şampiyonası canlı Canlı yayın

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