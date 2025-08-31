Rıdvan Dilmen'den Eray Yazgan'a Kerem Aktürkoğlu tepkisi! 'Biz ahlak dersi falan vermedik, gerekeni yaptık'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 10:47:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın Kerem Aktürkoğlu konusunda yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın sözleri hakkında açıklama yaptı.

Rıdvan Dilmen, HT Spor'da Eray Yazgan'ın "Galatasaray, ahlak dersi vererek Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız" sözleri üzerine konuştu.

Sarı-lacivertli takımın efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, "Ahlak ve ahlaksızlık kelimesi çok kolay kullanılacak kelimeler değildir. Fenerbahçe için de, Eray Yazgan için de geçerlidir. Kerem konusunu ahlaka bağlamak doğru değildir" dedi.

Açıklamalarına devam eden Rıdvan Dilmen "Ben kendisine de bir şey anlatayım. Galatasaray, Monaco'yu eleyip yarı finale çıktı. Biz Fenerbahçe'yle şampiyonluğa oynuyoruz. Beşiktaş ve Galatasaray da oynuyor, acayip bir yarış. Galatasaray maçı ertelemek istedi, rakibi biziz. Bizim kulübümüz kabul etti ve Galatasaray yarı finale kaldı. Biz de ahlak dersi falan vermedik, biz yapmamız gerekeni yaptık" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #rıdvan dilmen #kerem aktürkoğlu #Eray Yazgan

