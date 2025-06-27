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İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: Beşiktaş sezonun ilk transferini bitiriyor!

İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: Beşiktaş sezonun ilk transferini bitiriyor!

27.06.2025 09:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: Beşiktaş sezonun ilk transferini bitiriyor!

Beşiktaş'ın sol bek transferi için Benfica forması giyen David Jurasek ile anlaştığı iddia edildi.

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sol bek mevkisi için arayışta olan siyah-beyazlılar, David Jurasek ile anlaştı. 24 yaşındaki Çek futbolcunun, bonservisi Portekiz temsilcisi Benfica'nın elinde bulunuyor. 

NTV Spor'un haberine göre; 24 yaşındaki Çek futbolcu hafta sonu İstanbul’a gelecek. Anlaşma, satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirildi.

Jurasek, 2024-25 sezonunu Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da kiralık olarak geçirmişti. Oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülmüştü.

Bu sezon 22 maçta forma giyen Jurasek, 3 asist yapma başarısı gösterdi.


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