İstanbul'a geliş tarihi belli oldu: Beşiktaş sezonun ilk transferini bitiriyor!

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Sol bek mevkisi için arayışta olan siyah-beyazlılar, David Jurasek ile anlaştı. 24 yaşındaki Çek futbolcunun, bonservisi Portekiz temsilcisi Benfica'nın elinde bulunuyor.
NTV Spor'un haberine göre; 24 yaşındaki Çek futbolcu hafta sonu İstanbul’a gelecek. Anlaşma, satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirildi.
Jurasek, 2024-25 sezonunu Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'da kiralık olarak geçirmişti. Oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülmüştü.
Bu sezon 22 maçta forma giyen Jurasek, 3 asist yapma başarısı gösterdi.