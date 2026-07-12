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İstanbul'a gelmesi bekleniyor: Beşiktaş, Trossard transferinde mutlu sona yakın

İstanbul'a gelmesi bekleniyor: Beşiktaş, Trossard transferinde mutlu sona yakın

12.07.2026 22:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İstanbul'a gelmesi bekleniyor: Beşiktaş, Trossard transferinde mutlu sona yakın

Beşiktaş'ın Arsenal forması giyen kanat oyuncusu Leandro Trossard transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.

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Beşiktaş'ta Leandro Trossard transferi için geri sayım başladı. Siyah-beyazlıların, Arsenal forması giyen Belçikalı futbolcunun transferinde sona yaklaştığı belirtildi.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

BeIN Sports'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Leandro Trossard için hem Arsenal hem de oyuncu tarafıyla görüşmelerini sürdürdü.

Yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasında her konuda anlaşma sağlandığı aktarıldı.

İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR

31 yaşındaki futbolcunun hafta içinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Belçikalı oyuncunun İstanbul'daki son görüşmelerin ardından resmi imza sürecine geçmesi planlanıyor.

RESMİ İMZA İÇİN SON ADIM

Beşiktaş'ın, Leandro Trossard transferinde herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda resmi imzaları atması bekleniyor.

Siyah-beyazlı camiada gözler, yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişine ve kulüpten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

İlgili Konular: #beşiktaş #Arsenal #Leandro Trossard

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