İstanbul'a gelmesi bekleniyor... Galatasaray, Sacha Boey transferinde sona yaklaştı!

5.02.2026 14:01:00
Galatasaray'ın eski oyuncusu Sacha Boey'u kiralamak için Bayern Münih ile anlaşmaya vardığı ve Fransız futbolcunun bugün İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Noa Lang, Asprilla ve Nhaga'yı renklerine bağlayan Galatasaray, transfer döneminin son saatlerinde sürpriz bir ismi daha kadrosuna kattı.

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey'u kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Bayern Münih'le anlaşmaya vardığı belirtildi. Boey'un bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray, Boey'u Ocak 2024'te 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e satmıştı. Fransız futbolcu, Bayern Münih formasıyla bu sezon 15 maçta süre aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

