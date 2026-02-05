İstanbul'a gelmesi bekleniyor... Galatasaray, Sacha Boey transferinde sona yaklaştı!

Noa Lang, Asprilla ve Nhaga'yı renklerine bağlayan Galatasaray, transfer döneminin son saatlerinde sürpriz bir ismi daha kadrosuna kattı.

TRT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey'u kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Bayern Münih'le anlaşmaya vardığı belirtildi. Boey'un bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray, Boey'u Ocak 2024'te 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e satmıştı. Fransız futbolcu, Bayern Münih formasıyla bu sezon 15 maçta süre aldı ve 1 asistlik skor katkısı verdi.