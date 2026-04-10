İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'bahis soruşturması' açıklaması: 'Basketbol ve voleybola da sıçrayabilir'

10.04.2026 11:46:00
Cumhuriyet Spor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, futbolda bahis soruşturması hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Kurumlardan gelen veriler doğrultusunda bahis dosyası basketbol ve voleybola da sıçrayabilir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantısında bir araya geldi ve sporda bahis soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başsavcı Dönmez, "Sporda bahis soruşturması kapsamında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldı. 56 şüpheli hakkında dava açıldı. Bu dosyada tutuklu kalmadı" dedi.

"BASKETBOL VE VOLEYBOLA DA SIÇRAYABİLİR"

Başsavcı, "TFF'nin verdiği veriler bizim için önemli. Spor Toto'dan gelen veriler de bizim için çok önemli. Kurumlardan gelen veriler doğrultusunda bahis dosyası basketbol ve voleybola da sıçrayabilir" ifadelerini kullandı.

YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

Başsavcı Dönmez, "Yasadışı bahis soruşturmasında da kapsamlı bir hazırlığımız var soruşturma büyüyecek. Çalışmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek. Ülkemiz adına büyük bir kararlılıkla sistemin çökertilmesine kadar gideceğiz. Kapsamı çok geniş olacak" açıklamasını yaptı.

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı... Metehan Baltacı ve Mert Hakan hakkında hapis istemi! "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Futbolda yasa dışı bahis soruşturması: Mert Hakan Yandaş hakkında tahliye kararı verildi! Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş, 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı. Ara kararını açıklayan mahkeme Yandaş hakkında tahliye kararı verdi.
Bahis soruşturması nedeniyle PFDK'ye sevk edilmişlerdi... Galatasaray takım doktoru ile Fenerbahçe kulüp tercümanına ceza! PFDK, bahis soruşturmasında Galatasaray takım doktoru Yener İnce'ye ve Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a verilen cezaları açıkladı.