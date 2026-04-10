İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'ndan 'bahis soruşturması' açıklaması: 'Basketbol ve voleybola da sıçrayabilir'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantısında bir araya geldi ve sporda bahis soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başsavcı Dönmez, "Sporda bahis soruşturması kapsamında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldı. 56 şüpheli hakkında dava açıldı. Bu dosyada tutuklu kalmadı" dedi.

"BASKETBOL VE VOLEYBOLA DA SIÇRAYABİLİR"

Başsavcı, "TFF'nin verdiği veriler bizim için önemli. Spor Toto'dan gelen veriler de bizim için çok önemli. Kurumlardan gelen veriler doğrultusunda bahis dosyası basketbol ve voleybola da sıçrayabilir" ifadelerini kullandı.

YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

Başsavcı Dönmez, "Yasadışı bahis soruşturmasında da kapsamlı bir hazırlığımız var soruşturma büyüyecek. Çalışmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek. Ülkemiz adına büyük bir kararlılıkla sistemin çökertilmesine kadar gideceğiz. Kapsamı çok geniş olacak" açıklamasını yaptı.