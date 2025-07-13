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İstanbul'da olması bekleniyordu: Gelmeme sebebi belli oldu!

İstanbul'da olması bekleniyordu: Gelmeme sebebi belli oldu!

13.07.2025 18:40:00
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Cumhuriyet Spor
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İstanbul'da olması bekleniyordu: Gelmeme sebebi belli oldu!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın renklerine bağlamaya hazırlandığı 28 yaşındaki İngiliz futbolcu Kyle Walker-Peters'ın İstanbul'a gelmeme sebebi ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile Kyle Walker-Peters transferinde yarıştığı belirtilen Beşiktaş'ın, İngiliz futbolcu ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Siyah-beyazlıların 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilen İngiliz sağ bekin hafta sonu İstanbul'da olması bekleniyordu ancak tecrübeli oyuncu gelmedi.

ADALI'DAN İZİN İSTEDİ

TRT Spor'un haberine göre Walker-Peters, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’dan 2 gün özel izin istedi. Deneyimli futbolcunun pazartesi günü İstanbul’da olması bekleniyor.

Walker-Peters, İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçerek kendisini Beşiktaşlı yapacak sözleşmeyi imzalayacak.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Kyle Walker-Peters

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