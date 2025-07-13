İstanbul'da olması bekleniyordu: Gelmeme sebebi belli oldu!

Fenerbahçe ile Kyle Walker-Peters transferinde yarıştığı belirtilen Beşiktaş'ın, İngiliz futbolcu ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Siyah-beyazlıların 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilen İngiliz sağ bekin hafta sonu İstanbul'da olması bekleniyordu ancak tecrübeli oyuncu gelmedi.
ADALI'DAN İZİN İSTEDİ
TRT Spor'un haberine göre Walker-Peters, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’dan 2 gün özel izin istedi. Deneyimli futbolcunun pazartesi günü İstanbul’da olması bekleniyor.
Walker-Peters, İstanbul'a geldikten sonra sağlık kontrolünden geçerek kendisini Beşiktaşlı yapacak sözleşmeyi imzalayacak.