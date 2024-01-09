İstanbul derbisinde kazanan Başakşehir!
Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti ve ligde 2 maç sonra kazandı.
Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Serdar Gürler, 54. dakikada Phillippe Keny ve 68. dakikada Jerome Opoku attı.
Başakşehir, bu sonucun ardından Süper Lig'de 2 maç sonra kazandı.
Başakşehir, bu galibiyetle 23 puana yükseldi. Kasımpaşa 26 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, Ankaragücü deplasmanına gidecek.
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