İstanbul derbisinde kazanan Başakşehir!

Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti ve ligde 2 maç sonra kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 22:30
İstanbul derbisinde kazanan Başakşehir!
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Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Serdar Gürler, 54. dakikada Phillippe Keny ve 68. dakikada Jerome Opoku attı.

Başakşehir, bu sonucun ardından Süper Lig'de 2 maç sonra kazandı.

Başakşehir, bu galibiyetle 23 puana yükseldi. Kasımpaşa 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, Ankaragücü deplasmanına gidecek.


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