İstanbul Park'ta Seda Kaçan fırtınası

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayağında, Pepsi ve Doritos sponsorluğunda yarışan başarılı pilot Seda Kaçan, sergilediği üstün performansla hafta sonuna damgasını vurdu. TOSFED İstanbul Park’taki organizasyonda, Maxi ve Süper Grup olmak üzere iki farklı kategoride toplam 23 otomobil start aldı. Kaçan, AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası’nın ikinci ayağında yağmurla başlayan zorlu hafta sonunu güçlü performansıyla zirvede tamamladı. İlk yarışta ikincilik elde eden başarılı pilot, ikinci yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek podyumun en üst basamağına çıktı.

'LİMİTLERİ ZORLAMAK HARİKA BİR DUYGU'

Yarışın ardından değerlendirmelerde bulunan Seda Kaçan, elde ettiği sonuçtan duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

“İstanbul Park gibi teknik ve dünyaca ünlü bir pistte yarışmak her zaman çok özel. Cumartesi günü yağmur nedeniyle şartlar gerçekten çok değişkendi ve pist sınırlarında kalmak büyük bir konsantrasyon gerektiriyordu. Pazar günü ise bambaşka bir hava ve tamamen kurumuş bir asfaltla karşılaştık. İlk yarıştaki ikinciliğin ardından ekibimle birlikte detaylı bir analiz yaptık ve ikinci yarışta hedeflediğimiz tempoyu yakalayarak podyumun zirvesine çıkmayı başardık. Pepsi ve Doritos’un desteğiyle bu yolda yürümek bana her virajda ekstra güç veriyor. Sezonun geri kalanı için motivasyonumuz en üst seviyede.”