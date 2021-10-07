F1 pilto Lewis Hamilton, Türkiye'de tarzıyla dikkat çekti

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 16:50
<p>Kariyerinin üst üste 5, toplamda 8. şampiyonluğunu kovalayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton yarış öncesi Türkiye'ye geldi.</p>

Kariyerinin üst üste 5, toplamda 8. şampiyonluğunu kovalayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton yarış öncesi Türkiye'ye geldi.

<p>Modaya olan ilgisi ile bilinen Lewis Hamilton, Türkiye GP'de de farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.</p>

Modaya olan ilgisi ile bilinen Lewis Hamilton, Türkiye GP'de de farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekti.

<p>Dünyaca ünlü moda şirketleriyle işbirlikleri de yapan Mercedes sürücüsü kıyafetlerinin yanı sıra saç tarzı ile de ön plana çıktı.</p>

Dünyaca ünlü moda şirketleriyle işbirlikleri de yapan Mercedes sürücüsü kıyafetlerinin yanı sıra saç tarzı ile de ön plana çıktı.

<p>Lewis Hamilton, geçen sezon ülkemizde düzenlenen Türkiye GP'yi kazanarak 7. şampiyonluğunu ilan etmiş ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etmişti.</p>

Lewis Hamilton, geçen sezon ülkemizde düzenlenen Türkiye GP'yi kazanarak 7. şampiyonluğunu ilan etmiş ve Michael Schumacher'in rekorunu egale etmişti.

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