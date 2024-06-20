İstanbul'a geldi: Jose Mourinho işbaşı yapıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho dün akşam İstanbul'a geldi. Mourinho'nun bugün Samandıra'da işbaşı yapması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2024 - 07:41
İstanbul'a geldi: Jose Mourinho işbaşı yapıyor
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, bugün Samandıra'da işbaşı yapacak.

Dün akşam İstanbul'a gelen Portekizli teknik adam, bugün tesislere gelip çalışmalarına devam edecek.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI 22 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran 2024 tarihinde Jose Mourinho yönetiminde başlayacak olan Fenerbahçe, Avusturya'da kamp yapacak.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

Fenerbahçe'nin kamp programı dahilinde oynayacağı hazırlık maçları şöyle:

6 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Admira Wacker

10 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Hajduk Split

13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Strasbourg

Sarı-Lacivertliler son hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek.


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