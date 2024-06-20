İstanbul'a geldi: Jose Mourinho işbaşı yapıyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho dün akşam İstanbul'a geldi. Mourinho'nun bugün Samandıra'da işbaşı yapması bekleniyor.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho, bugün Samandıra'da işbaşı yapacak.
Dün akşam İstanbul'a gelen Portekizli teknik adam, bugün tesislere gelip çalışmalarına devam edecek.
YENİ SEZON HAZIRLIKLARI 22 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR
Yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran 2024 tarihinde Jose Mourinho yönetiminde başlayacak olan Fenerbahçe, Avusturya'da kamp yapacak.
FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI
Fenerbahçe'nin kamp programı dahilinde oynayacağı hazırlık maçları şöyle:
6 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Admira Wacker
10 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Hajduk Split
13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe - Strasbourg
Sarı-Lacivertliler son hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek.
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