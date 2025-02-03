İstanbul'a geldi: Lemina, Süper Lig'e geri dönüyor
Galatasaray, Mario Lemina'nın transferi konusunda kulübü Wolves ile anlaşma sağladığı, Lemina'nın Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldiği iddia edildi.
Galatasaray, Mario Lemina transferinde mutlu sona çok yakın...
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers ile 3 milyon euro bonservis bedeli konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, Gabonlu orta saha ile de 3.5 yıllığına el sıkıştı.
İSTANBUL'A GELDİ
TRT Spor'un haberine göre; Mario Lemina, Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Gabonlu futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı formaya kendisini bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
OKAN BURUK DA DEVREYE GİRDİ
Okan Buruk da transferde devreye girdi ve Mario Lemina ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede planlarından bahseden Okan Buruk, Lemina'yı ikna etti.
5 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR
2019/20 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Lemina, 5 yıl sonra sarı kırmızılı formaya geri dönmüş olacak.
BU SEZONKİ RAKAMLARI
Mario Lemina, bu sezon Wolves formasıyla 19 maçta 1434 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.
Spor Haberleri
- Marco Asensio, Aston Villa ile sözleşme imzaladı!
- İbrahim Hatipoğlu'ndan hakem tepkisi
- Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu
- Fenerbahçe'den Galatasaray paylaşımı
- Okan Buruk transferi açıkladı
- Mario Lemina kimdir?
- Selçuk İnan: 'Maçın hakkı beraberlikti'
- Lemina, Süper Lig'e geri dönüyor
- Bayern Münih, Neuer ile imzaladı!
- Milan Skriniar'dan Fenerbahçe açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'tan 'önseçim' ve 'adaylık' yanıtı
- Yeğen Öcalan’dan dikkat çeken açıklama!
- İmamdan 3 kızına cinsel istismar!
- Yenilmeyen teğmenler
- 'İstanbul'dan taşınan valizler dolusu dolar...'
- Celal Şengör'den korkutan 'Ege' açıklaması
- Yılın ilk enflasyon verileri belli oldu
- Kemal Okuyan'dan 'adaylık' çıkışı
- 'İmamoğlu'na desteğe giden il başkanı görevden alındı'
- Orta Asya'da çarşaf, burka ve dini siyaset yasağı!