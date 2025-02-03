İstanbul'a geldi: Lemina, Süper Lig'e geri dönüyor

Yayınlanma: 03.02.2025 - 22:27

Güncelleme: 04.02.2025 - 00:09

Galatasaray, Mario Lemina transferinde mutlu sona çok yakın...

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers ile 3 milyon euro bonservis bedeli konusunda büyük oranda anlaşma sağlayan Galatasaray, Gabonlu orta saha ile de 3.5 yıllığına el sıkıştı.

İSTANBUL'A GELDİ

TRT Spor'un haberine göre; Mario Lemina, Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Gabonlu futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı formaya kendisini bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

OKAN BURUK DA DEVREYE GİRDİ

Okan Buruk da transferde devreye girdi ve Mario Lemina ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede planlarından bahseden Okan Buruk, Lemina'yı ikna etti.

5 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

2019/20 sezonunda Southampton'dan kiralık olarak Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Lemina, 5 yıl sonra sarı kırmızılı formaya geri dönmüş olacak.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Mario Lemina, bu sezon Wolves formasıyla 19 maçta 1434 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 3 asist yaptı.