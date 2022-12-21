İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 'Fenerbahçe 50 milyon Euro'luk takım'
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye yenilerek elenen İstanbulspor'da teknik direktör Fatih Tekke, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Tekke, iyi bir müsabaka oynamadıklarını belirterek, "Fenerbahçe 50 milyon dolarlık, Euro'luk takım. Bu takım bu kadar hızlı geriye koşuyorsa bizim takım da koşmalı" dedi.
Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu.
Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kendileri açısından zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Bana göre skor 3-1’den çok daha fazla olabilirdi Fenerbahçe adına. Ön alan baskımız, kazandığımız toplar var ama bugün maçın hikayesi top bizdeyken olan durumlardı" dedi.
"FENERBAHÇE 50 MİLYON EURO'LUK TAKIM"
Tekke, savunmada yaşadıkları zorluklardan bahsederek, "Çok kolay rakibe top verdik ve baskılardan çıkamadık. Bizim açımızdan çok üretken bir maç olmadı. Takımın genelinde başlangıçtan itibaren bireysel hataların oluşmasının şeklini değiştiriyoruz. Daha sert olmamız lazım, oyuncularıma da söyledim. Hücumda yapabileceklerimiz şekil olarak belli çalışıyoruz ama sadece hücum olarak oynanmıyor. Savunmada ciddi zaaflarımız var. Daha sert, daha doğru savunma yapmamız lazım" diye konuştu.
Attıkları golün haricinde olumlu bir şey elde edemediklerini söyleyen Tekke, "Fenerbahçe 50 milyon dolarlık, Euro'luk takım. Bu takım bu kadar hızlı geriye koşuyorsa bizim takım da koşmalı. Kaybedilmiş bir maç. Rakibimiz olmayan kaliteli bir takımla oynadık. Kendi eksiklerimizi biliyoruz. Lige zor bir maçla başlayacağız. Bu tip maçlardan moral olarak ne alabilirdik bugün attığımız gol haricinde çok fazla bir şey alamadık” ifadelerini kullandı.
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