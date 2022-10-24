İstanbulspor'da Fatih Tekke sesleri!

24 Ekim 2022 Pazartesi, 20:45

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayıran İstanbulspor için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İstanbul ekibi Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük için Fatih Tekke ile görüşmelere başladığı belirtildi.

İKİ İSİMLE DAHA GÖRÜŞÜLÜYOR

Öte yandan Samet Aybaba ve Hikmet Karaman da görüşülen diğer adaylar arasında yer alıyor.

Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkarmış ancak bu sezon lige istediği gibi başlayamamıştı. Genç çalıştırıcı ligde oynadıkları 10 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenildi aldı.